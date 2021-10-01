فيفي عبده: هعتزل الرقص لما ربنا يريد.. ومعملتش حاجة تستاهل التوبة

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن دورها في مسلسل «الحقيقة والسراب»، قائلة: «عملت الدور بصدق وكما يجب، وحسيت إني ثريا أبوالفضل، وعملت مشهد في موت ابنها في الحلقة التاسعة مكسر الدنيا، وكلمتني هند رستم وكلموني ناس كتير وبيقولوا عملتي المشهد ده إزاي؟».

دفعت ضريبة نجاحي.. ومكنتش بنام كويس

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج «مع الفارس»، المذاع على قناة «الرشيد»، ويقدمه الإعلامي نزار الفارس، اليوم الجمعة، أنها دفعت ضريبة نجاحها: «مكنتش بنام كويس، وكنت مطلوبة جدا في السينما والمسرح واللايت والأفراح والمسارح، ومتمتعتش بالحياة وطول الوقت بشتغل».

فيفي عبده: «مش بسيب القرآن من بوقي»

ولفتت الفنانة فيفي عبده إلى أنها تخشى السحر: «أنا بيتي مليان سحر، كل واحدة قادرة تعمل حاجة بتبعتهالي في كيس بيترمي عن طريق الشغالين، مفوضة أمري لله، السنة اللي قبل اللي فاتت روحت مارينا وعمل رقصات لذيذة جدا وبعد ما مشيت من هناك بقيت متدهورة ليه مش عارفة؟، وبقرأ قرآن دايما.. ومش بسيبه من بوقي».

مش بحب الميك أب في البيت

وأوضحت أن الجميع أصدقاء بالنسبة لها ولكن الأقرب لها هم أولادها فقط: «أنا معنديش غدر من الأصدقاء، ومش عصبية ولكني حقانية، وحياتي في البيت عادية جدا، ومش بحب الميك أب في البيت، وطبيعية مع جمهوري».

فيفي عبده: أنا مشبعتش من الفن

وتابعت: «أنا مشبعتش من الفن، ده بيبقى في الدم، وهعتزل الرقص لما ربنا يريد، ومش هتوب.. هتوب عن إيه؟ أنا مقتنعة باللي بعمله ودي مش اسمها توبة، ربنا رب قلوب».

وعن أكثر أغنية تحب أن تسمعها، قالت إنها تحب أغنية كتبها نزار قباني، تقول كلماتها: «في حياتك يا ولدي امرأة»، وتابعت: «لما قابلته عند ست عراقية حبيبتي في مصر وشافني قالي أنا كنت متخيل بنت زيك كده لما كتبت الأغنية».