عبدالغفار: 80% من الطلاب في التعليم المجاني و7% بالجامعات الخاصة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية مسؤولة عن تحقيق رغبات الطلاب وأسرهم، ودعم الاستثمار في مجال التعليم، للتخفيف عن كاهل الدولة، فيما يتعلق بالجامعات الخاصة، إذ أن الدولة المصرية تتحمل 80% من اجمالي الطلاب في التعليم المجاني.

7 %من الطلاب يلتحقون بالجامعات الخاصة

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «7% من الطلاب الجامعيين يلتحقون بالجامعات الخاصة، و80% تتحملهم الدولة بمنظومة التعليم المجاني، وإذا استوعبت الجامعات الخاصة عددا أكبر من الطلاب فإن الدولة المصرية ستحصل على فرص أكبر في توفير الدعم لمن يستحقه، وإتاحة التعليم المجاني لمستحقيه».

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تدعم الجامعات الأهلية وهو واجب عليها، كما تدعم الدولة أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الأهلية أقل من نظيرتها الخاصة، وهذا ليس بدعة.

دعم الجامعات في المناطق النائية

وأضاف: «مازالت إلى اليوم جامعة سيناء تتمتع بخصم 5% من الاستثناء من المجموع، وهي جامعة خاصة وليست جامعة أهلية، وهذا يأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمناطق النائية الجديدة، وهو ما فعلناه في الجلالة ومنطقة الطور ورأس سدر والعلمين والمنصورة الجديدة».

وأكد، أن فكرة الدعم الوقتي حتى تستقبل الجامعات، الطلاب لتشجيع التنمية الحقيقية ليست بجديدة والدليل على ذلك الجامعات الخاصة.