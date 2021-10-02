«أبوظبي التجاري - مصر» يطرح رؤية جديدة لدمج ذوي الهمم في المنظومة المصرفية

أعلن بنك أبوظبى التجارى - مصر عن إطلاق رؤية جديدة متكاملة للشمول المالى، والتى تستهدف ذوى الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصرى تزامناً مع اليوم العالمى للغة الإشارة، ليكون بذلك البنك الرائد فى عملية دمج ذوى القدرات الخاصة فى المنظومة المصرفية.

وصرح إيهاب السويركى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى - ADCB بقوله: اتخذ البنك عدداً من المبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة فى المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصادياً، وذلك فى إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعّال لخدمة المجتمع والوصول إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة. كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزى للشمول المالى وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوى الهمم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزّأ من المجتمع المصرى، وذلك ضمن محاور «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وقد استطاع البنك أن يحقق نجاحات متميزة فى هذا الملف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام، وذلك منذ إطلاق علامته التجارية فى مصر، حيث قام البنك بتدريب موظفى خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتعد تلك المبادرة الأولى من نوعها فى القطاع المصرفى المصرى، وهو ما يسهم فى حصول عملاء البنك من فاقدى السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة.

كما أتاح البنك جميع المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وهو ما عزّز من قدرة المكفوفين على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة.