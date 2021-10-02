مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قرية «الجبلاو» بقنا

لقي طفل في العاشرة من عمره مصرعه صعقاً بالكهرباء، قبل قليل، أثناء تواجده داخل منزل أسرته في قرية «الجبلاو»، التابعة لمركز قنا، في جنوب محافظة قنا، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار بمصرع طفل

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع طفل يُدعى «محمد رمضان»، 10سنوات، إثر تعرضه لصاعقة كهربائية، أثناء لهوه بأحد الأسلاك، في منزل أسرته بقرية «الجبلاو»، بدائرة مركز قنا.

نقل جثة الطفل لمشرحة المستشفى

نقلت جثة الطفل إلى مستشفى قنا العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى استدعاء مفتش الصحة لمعاينة الجثة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، لاستخراج تصريح بالدفن، فيما تقوم الأجهزة الأمنية التحقيق مع والدي الطفل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاته صعقاً بالكهرباء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، التي طلبت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.