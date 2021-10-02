خبير مناهج تربوية: «عايزين جيل يبدع ويفكر ويقدم الجديد والمفيد»

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية للحديث حول كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث استضاف الدكتور حسن شحاتة، خبير المناهج التربوية بجامعة عين شمس، وداليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر.

وفي البداية، قال حسن شحاتة، خبير المناهج التربوية بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم حرصت خلال العام الدراسي الماضي على أن تكون فترة الدراسة للطلاب ممتدة على مدار 32 أسبوع كاملا، ولم يتم اجتزاء أي من الدروس التعليمية المفيدة للطلاب.

شحاتة: حضور الطلاب للمدارس يعزز من استقلاليتهم

وأضاف «شحاته»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضور كثير من الطلاب في الفصول التعليمية، ما يعزز من استقلاليه الطلاب، وسيكونون غير معتمدين على المدرسين الخصوصيين أو الكتاب من أجل الحفظ منه، «عايزين جيل يبدع ويفكر ويقدم الجديد والمفيد».

شحاتة: التعليم والتربية علم وليه متخصصين

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم حاليا ببناء مصر الحديثة، ويعمل أيضا على بناء الإنسان من خلال الاهتمام بالمقررات التعليمية والنظام التعليمي برمته في مصر، لافتا إلى أن الأسرة والمنزل دائما ما يريدون لأبنائهم أن يحصلوا على الدرجات النهائية في العام الدراسي بدون بذل مجهود، مضيفا «محدش ثار في اليابان على نوع المنهج المقدم، وهنا بيثوروا على الامتحان وأن الأسئلة صعبة، والتعليم والتربية علم وليه متخصصين».

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر

من جانبها، أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه يجب على كافة أولياء الأمور الاهتمام بالعامل النفسي للأبناء، قُبيل عودتهم للمدارس مرة أخرى، وذلك عن طريق التأكيد على رغباتهم وطموحاتهم المستقبلية، «لازم نشجعهم ونعملهم جدول للدراسة، ويتخلله فترات راحة وتنفيس، الطالب مش ماكينة ولو عنده هواية لازم أخصص لها وقت، ومينفعش اليوم كله يكون مذاكرة».

الحزاوي: «يجب تدريب الطلاب على البابل شيت»

وأشارت إلى أنه وبالنسبة للصف الثالث الثانوي، فيجب على الوزارة الرد على كافة التعليقات والاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، «ياريت من البداية ندرب الطلاب على البابل شيت، لأن الدفعة اللي فاتت اتمرنت عليه مرة واحده، وفيه طلاب مكنوش واخدين عليه وحصلت لهم ربكة في الامتحان».