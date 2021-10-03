شنودة يكشف تفاصيل تعاونة مع «مطرب الغلابة»: أي موهوب أخويا أو ابني

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل تعاونه مع «عم سيد»، المعروف إعلاميا بـ«مطرب الغلابة»، إذ كان يعزف على الجردل والطشت، موضحا أنه سأل «عم سيد» عندما التقاه أول مرة، عن المكان الذي تعلم فيه العزف بالجردل والطشت، وكان رد الأخير «اتعلمته من مشاهدتي للأراجوز»، مشيرا إلى أنه طرح مسابقة لاختيار أفضل أغنية تناسب عم سيد، وبالفعل وقع الاختيار على أغنية وسيجري تسجيلها، وسيغنيها في أول حفلة مقبلة.

«عم سيد» تمكن من العزف على الدرامز لأنه موهوب

وأضاف «شنودة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن «عم سيد» تمكن من العزف على الدرامز لأنه موهوب، كما أن «عم سيد» لطيف جدًا وصوته في الغناء جميل، مؤكدا أنه يسعى لمساعدة كل المصريين، «أي مواطن مصري أخويا أو ابني حسب سنه»، كما أنه سأل «عم سيد»، عما إذا عمل سابقًا في الموسيقات العسكرية سابقًا أو التحق بالجيش، لكن الأخير نفى الأمر، لكنه كان يشاهد الذين يلعبون بالأراجوز، وكان يعود إلى المنزل ويقلد ما تعلمه على أية أداة.

عم سيد يشارك في الحفلة بـ«الطشت»

وعن الأغنية التي اختارها لـ«مطرب الغلابة»، رد الموسيقار هاني شنودة: «اخترت منهم نصًا لشاعرة شابة لحنتها له والأسبوع المقبل سيغنيها ونعمل بروفة بالطشت، ونخرجها في حفلة كبيرة، طالما موهوب فهو زميلي ومن المواطنة عندما أرى موهبة أن أمد يدي لها، ومن المقرر أن يشارك في الحفلة بـ«الطشت»، ويشارك مع الأوركسترا عازفًا على الدرامز.

مبادرة شنودة لعودة أغاني الأطفال

وعن مبادرته لعودة أغاني الأطفال، أوضح أنه يحاول العودة لأعمال الراحل صلاح جاهين والمغنيين البارزين لأغاني الأطفال، مطلقًا مبادرة لعودة أغاني الأطفال مرة أخرى، داعيا البرامج التلفزيونية لتبني المبادرة، وإفساح المجال للمواهب من الأطفال.