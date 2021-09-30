سقوط تشكيل عصابي بالقليوبية والشرقية وبحوزته مخدرات بـ10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من تتبع نشاط إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة تخصص عناصرها فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى «قسم شرطة أول العاشر من رمضان – مركز شرطة شبين القناطر» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جهود مشتركة بين الأجهزة الأمنية لضبط العصابة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديريتى أمن «الشرقية - القليوبية »، والإدارات العامة لـ«تكنولوجيا المعلومات - المساعدات الفنية – تدريب كلاب الأمن والحراسة» جرى إعداد مأموريات متزامنة استهدفت عناصر التشكيل وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 20 كيلو هيروين وكميات من الكوكايين والشابو

ضبط «نجلة، وزوجة أحد العناصر الإجرامية ولهما معلومات جنائية» حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما «32 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 3 قطع مشغولات ذهبية».

ضبط «عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية» حال تواجده بمسكنه وبحوزته «48 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام – 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو»- بندقية آلية وعدد من الطلقات - مبلغ مالى تجاوز الـ 460 ألف جنيه –هاتف محمول – 3 قطع مشغولات ذهبية»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة وأيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.