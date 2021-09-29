مقتل سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بين مسجلين خطر بالمحلة

شهدت قرية «بلقينا»، التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية، مصرع شخص بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين مسجلين خطر، مساء اليوم الأربعاء، مما أثار حفيظة المواطنين، وإصابتهم بحالة من الرعب والفزع الشديدين، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

مقتل سائق في مشاجرة نارية بشوارع قرية بالمحلة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية مرتكبي واقعة تبادل إطلاق النار، أثناء مشاجرة بشوارع قرية «بلقينا»، بدائرة مركز المحلة، التي أسفرت عن مقتل أحد المواطنين، كما تعمل الأجهزة الأمنية على مصادرة الأسلحة النارية.

مشاجرة بالأسلحة النارية على طريق «بلقينا - المحلة»

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من أهالي قرية «بلقينا»، تفيد بمصرع سائق سيارة نصف نقل، فى مشاجرة بالأسلحة النارية على الطريق بين قرية «بلقينا» ومدينة المحلة.

كما انتقلت قيادات الأمنية إلى محل الواقعة، بقيادة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، لإجراء التحريات والمعاينات اللازمة.

التحريات: الأهالي أصيبوا بحالة ذعر خشية تعرضهم للخطر

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، أن المشاجرة وقعت بين المجني عليه وشخص آخر من قرية «محلة أبو علي»، شارك فيها آخرون، وتم فرض كرون أمني في محيط القرية لضبط الحالة الأمنية.

وأفاد شهود عيان بأن الأهالي أصيبوا بحالة من الذعر خشية تعرض حياتهم وحياة أبنائهم وذويهم للخطر، في ظل انتشار الخلافات بين تجار المخدرات وموزعي الهيروين، وهو ما دفعهم للاشتباك فيما بينهم بالأسلحة النارية.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية من جهودهم لضبط المتهمين، والتحفظ على الأسلحة النارية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.