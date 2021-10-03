الجيزة تستعد لأمطار الشتاء بصيانة فواصل الكباري

انتهت محافظه الجيزة، اليوم، من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني بعد غلقة جزئيا لحارة مرورية فقط لمدة 3 أيام، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

مصدر: أعمال الغلق الجزئي للكوبري كانت بالتناوب

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن أعمال الصيانة بكوبري الجيزة المعدني كانت على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أن أعمال الغلق الجزئي كانت بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

تعيين خدمات مرورية لتيسير حركة المواصلات

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن محافظة الجيزة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية خلال أعمال الصيانة.

انتهاء أعمال صيانة فواصل منازل كوبري 15 مايو

كما انتهت محافظة الجيزة، اليوم، من استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية بكوبري 15 مايو بنطاق المحافظة في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة، وتحديداً المنازل المؤدية إلى (ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة بعد إجراء غلق جزئي لمنازل الكوبرى 3 ايام دون تعطيل حركة المرور .

تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات

وتواصل محافظة الجيزة حتى نهايه شهر أكتوبر الجاري تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ورفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الاتجاه المقبل من طريق الفيوم في اتجاه مدينة الواحات، تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول مايقرب من 5 كيلو مترات، وذلك في إطار تطوير الطرق والكباري.