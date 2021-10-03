ضبط 41 سيارة تتجاوز نسبة العوادم بالمخالفة لقانون البيئة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة المختلفة، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لضبط السيارات ذات العوادم الكثيفة والتي تتسبب في التأثير على البيئة.

وأسفرت الحملات عن فحص 148 سيارة ضُبط خلالها عدد 41 قضية «16 سيارة بنزين و25 سيارة سولار»، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة، ونبهت على المخالفين بتلافي ما تم ضبطه من مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مصنع بالونات مواتير مياه بخامات رديئة ومجهولة المصدر

كما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع مواتير مياه كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع بالونات مواتير المياه مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية عليها منسوبة لشركات عالمية «مقلدة»، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

وعثر الأجهزة الأمنية داخل المصنع على 700 بالونة مياه «منتج نهائي»، و1000 بالونة داخلية بلاستيك، و2000 فرخ صاج، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و24 ماكينة وأدوات تصنيع.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.