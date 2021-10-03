العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على جثة رجل مسن في حالة تعفن بإحدى الشقق السكنية، في مدينة كفر الزيات.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بلاغا من النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص فى العقد الثامن من العمر في حالة تعفن، وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعى «محمد. ح. ح»، 77 عاما، ومقيم بمنطقة السلخانة، في حالة تحلل كاملة.

المتوفى يقيم بمفرده داخل الشقة

وتبين من التحريات أن المتوفى رجل مسن يقيم بمفرده في شقة سكنية، وأن مكتشف الواقعة ابنه «أشرف. ح»، 49 عاما، حيث أكد أنه أثناء ذهابه إلى منزل والده للاطمئنان عليه اكتشف الجثة نتيجة رائحة كريهة صادرة من الشقة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة تطلب سرعة تحريات المباحث

وقررت النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، تشريح الجثة وسرعة طلب تحريات المباحث، حول الواقعة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

لغز العثور على جثة شاب أسفل كوبري

وكشفت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية غرقاً أسفل كوبري الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات.

وتبين أن الجثمان للمدعو محمد أبو المحاسن محمد الفقي، 44 عاما، ومقيم بقرية الدلجمون التابعة للمركز، وبسؤال شقيق المتوفى قرر أن شقيقه يعاني من تشنجات عصبية منذ 7 سنوات، ولم يتهم أحدا في التسبب بوفاته، وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة في الواقعة.

وحثرر محضر بالواقعة رقم 9700 لسنة 2021، وأُخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، والذي صرح بدفن الجثة.