بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 إلكترونيا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة والمصروفات المحددة، لافتة أن الدراسة تبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«التعليم»: سداد المصروفات المدرسية يتم بموجب الرقم القومي للطالب

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يتم تسديد المصروفات المدرسية بموجب الرقم القومي للطالب، في البريد المصري أو فوري أو إيجي باي أو سداد أو وقتي أو أمان أو مصاري أو بيي أو ضامن أو موجة أو خالص موبايل أو أموال أو ممكن أو طلقة، مؤكدة على أنه يمنع منعاً باتاً تحصيل أي مدير مدرسة أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة سداد المصروفات المدرسية وإعداد قائمة نهائية بأسماء الطلاب الذين سددوا المصروفات وأسماء الطلاب المتخلفين، مشددة على المديريات بضرورة متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات الدراسية لضمان انتظام سير العملية التعليمية، لافتة إلى أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة تكثيف المتابعات على المدارس للوقوف على الاستعداد النهائية للدراسة.

وترصد «الوطن» تعليمات وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد

- طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

- تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيا.

- تسليم الكشوف لقسم الإحصاء لتسجيل بيان المصروفات إلكترونياً.

- طباعة الكشوف الإلكترونية لمراجعتها واعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية.

- رفع التقارير للمراجعة والاعتماد.

- إرسال نسخة معتمدة بملف «PDF» على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.