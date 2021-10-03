«الشريف» يكرم 82 طالبا من أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية (صور)

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، 82 طالبا من أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية من شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والارتقاء باسم مصر عاليا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يحث الطلاب المتفوقين على مواصلة الجهد

وخلال كلمته؛ أعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع أبنائه المتفوقين بالشهادات العامة المختلفة، مؤكدا على أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة.

وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجههم بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

وأكد الشريف على أن الإسكندرية حريصة على دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها على أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم، موجها الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

9 طلاب حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن التكريم اليوم تضمن تكريم 36 طالبا بالثانوية العامة منهم 9 طلاب حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية.

وتكريم 12 طالبا بالدبلومات الفنية منهم الأول جمهوري للدبلومات الفنية المهنية، والأول والخامس جمهوري للدبلومات الفنية لضعاف السمع، وكذلك تكريم 34 طالبا بالشهادة الإعدادية حصلوا على الدرجات النهائية.

افتتاح المعرض الخيري «سفراء الخير» في الإسكندرية

على هامش ذلك، افتتح محافظ الإسكندرية المعرض الخيري «سفراء الخير» الذي تنظمه إدارة شرق التعليمية بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا، ويأتي المعرض في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.