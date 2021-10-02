«شوربة بالمنوم».. كشف ملابسات مقتل موظف بشاطئ النخيل في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات العثور على قتيل في شقته، بمنطقة شاطئ النخيل بالعجمي في محافظة الإسكندرية، إذ تبين أن ربة منزل، كانت متزوجة عرفيا من المجني عليه، وأنها قتلتة بدافع السرقة، بتحريض من شخصين آخرين.

ملابسات واقعة قتيل شقة النخيل في الإسكندرية

بدأت تفاصيل الواقعة، كما ذكرت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، بورود بلاغ إلى قسم شرطة العامرية أول، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة محل سكنه بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطيء النخيل، ولعى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، وجود جثة المدعو «أيمن.م.ن»، مسجاة أعلى سرير حجرة النوم، مجردا من ملابسه، وبه إصابة في الرأس، فيما تبين سلامة منافذ الشقة المشار إليها غرب الإسكندرية.

ووجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

السرقة كانت الدافع وراء القتل

وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث إلى أن وراء الواقعة، ربة منزل تدعى «شيماء»، جمعتها علاقة بالمجني عليه ومتزوجة منه عرفيا، وأنها ارتكبت الجريمة، بتحريض من اثنين آخرين تربطهما صلة قرابة بالمجني عليه هما «هدير، وكامل».

واعترفت، الزوجة في التحقيقات، بأنها عقدت العزم على قتل زوجها عرفيا بتحريض من المتهمين الآخرين، بغرض سرقة مبلغ مالي ومتعلقاته واقتسامها فيما بينهم.

منوم بالشوربة

وعقب تقنين الإجراءات أُلقى القبض على المتهمين، وبإحالتهم إلى النيابة العامة، اعترفت المتهمة الأولى بأنه كانت تجمعها علاقة عاطفية بالمجني عليه وأنها متزوجة منه عرفياً، وأنها اتفقت مع المتهمين الآخرين على قتله وسرقته.

وأوضحت أنها يوم الحادث، وضعت أقراصا منومة للمجنى عليه، في شوربة لسان العصفور، وسرقت حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، قائلة: «رجعت تاني يوم لقيته لسه حي، ضربته بطبق صيني على دماغه وهربت».

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الـ3 لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.