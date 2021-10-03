مواعيد تسكين الطلاب القدامى بمدن جامعة الإسكندرية.. يحددها التقدير

أعلنت إدارة المدن الجامعية في جامعة الإسكندرية مواعيد تسكين الطلاب القدامى المتقدمين بطلبات الالتحاق في الموعد المحدد، وذلك بعد موافقة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على تسكينهم، وفقاً للتقدير الخاص بهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مواعيد تسكين الطلاب القدامى في المدن الجامعية بالإسكندرية، والتي تم توزيع أيامها وفقا للتقدير الخاص بهم.

تسكين طلاب الامتياز في المدن الجامعية بالإسكندرية

تنطلق عمليات تسكين الطلبة والطالبات القدامى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 أكتوبر الجاري، وذلك للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز، فيما يتم تسكين الطلبة والطالبات المستجدين والمنقطعين الحاصلين على نفس التقدير يوم السبت 9 أكتوبر.

تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا في مدن جامعة الإسكندرية

كما يتم تسكين الطلبة والطالبات القدامى بالمدينة الحاصلين على تقدير جيد جداً، يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر، على أن يتم تسكين الطلبة والطالبات من المحافظات النائية والمنقولين استثناءً من شرط التقدير يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر.

وأكدت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية في الإسكندرية، سريان العمل بدور الضيافة للطلبة والطالبات بنفس المواعيد المذكورة، فيما تبدأ التغذية للطلبة الطالبات من الفئات السابقة اعتباراً من السبت 16 أكتوبر.

مد مهلة تقديم أوراق الطلاب المستجدين للمدن الجامعية بالإسكندرية

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، عن مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين «ثانوية عامة» حتى نهاية عمل يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري، وذلك نظرا لتأخر بعض الكليات في إنهاء إجراءات التقديم للطلبة المستجدين.