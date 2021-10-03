نقابة كتاب مصر تعقد مؤتمر «مستقبل الثقافة»

قرر مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، في انعقاده الأخير، عقد مؤتمر النقابة المقبل، وتشكيل اللجان التحضيرية له بعنوان «مستقبل الثقافة في مصر: رؤى نقدية، وبدائل»، وذلك استشعارا من النقابة بأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات ثقافية في طرح رؤيتها، والإسهام في وضع البديل الثقافي، كما يأتي انعقاد المؤتمر استكمالا لرؤية الثقافة في حاجة مصر إلى بديل ثقافي جديد، ووفقًا لما جاء في تقرير النقابة، ومن المقرر رفع مقترحات المؤتمر، وتوصياته، وأعماله إلى القيادة السياسية.

المشاركون في مؤتمر اتحاد كتاب مصر

وستتم دعوة النقابات المعنية، والجمعيات الثقافية، للمشاركة الواسعة في أعمال المؤتمر، ويعد انعقاد هذا المؤتمر بهذا العنوان استشعارا من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بمن فيها من مفكرين ونقاد وشعراء وكتاب مسرح، وروائيين، ومترجمين، وكتاب أطفال، وخيال علمي، وكتاب سيناريو ودراما، بأهمية أن يكون لحراك التنمية والبناء الذي تشهده الدولة حراك ثقافي مماثل، يكون داعما للدولة، وواعيا بقيمة مصر الثقافية ومكانتها، وسيعلن قريبا عن محاور المؤتمر، وأهدافه.

في سياق متصل، أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في اجتماعه الأخير بالإجماع تنفيذ حكم المحكمة بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة فى أقرب فرصة ممكنة.

الامتناع عن الاستشكال على الحكم

ووافق المجلس على القرار السابق للنقيب بامتناعه عن الاستشكال على الحكم، أو الطعن عليه بعد صدوره، لأنه جاء داعما للرغبة الأصيلة لجميع أعضاء مجلس النقابة فى إجرائها، وهي الانتخابات التي كان رئيس مجلس إدارة النقابة قد دعا إليها في مارس من العام الماضى، ثم تقرر تأجيلها بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء، ثم جدد الدعوة لها في يونيو من العام ذاته، ولكنها تأجلت مرة أخرى بسبب فرض حظر التجوال بسبب العاصفة التى اجتاحت البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، ثم دعا إليها مرة ثالثة في أغسطس من العام نفسه قبل أن تقرر المحكمة منع إجرائها تنفيذا لقرار رئيس الوزراء النافذ بذاته.