قطار الزقازيق يدهس سائقا على مزلقان سندوب في الدقهلية

دهس قطار «المنصورة – الزقازيق» سائق سيارة سرفيس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على مزلقان سندوب، ما تسبب في مصرعه في الحال، وتحول جسده إلى أشلاء، وحضرت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوقوع حادث قطار على مزلقان سندوب

وتلقى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث قطار على مزلقان سندوب بعدما صدم القطار المتجه من المنصورة إلى الزقازيق أحد المواطنين، ما تسبب في مصرعه في الحال.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن القطار دفع المتوفي لمسافة تزيد عن 20 مترا من مكان وقوع الحادث، وبالفص تبين أن المواطن يدعى عبد المجيد عبد المنعم عبد المنعم الدسوقي، 30 سنة، مقيم بقرية شاوة دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويعمل سائق سرفيس.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي بعد أن تمكن رجال الإسعاف من جمع أشلائه التي انتشرت في مكان الحادث.

وتجمع عدد من أهالي قرية شاوة أمام المشرحة في انتظار تصريح النيابة العامة بتسليم الجثة لذويه لدفنها.

وأكد أهالي القرية أن الشاب متزوج ويعول طفلة واحدة، وكان يشهد له أهالي قريته بحسن الأخلاق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي طلبت تحريات مباحث أول المنصورة عن سبب الحادث.