القباج: استحقاق الشخص لبطاقة الخدمات المتكاملة سيتم وفقا لدرجة الإعاقة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على لم شمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات طالما كانوا مستحقين، لافتة إلى أن استحقاق الشخص سيتم وفقا لدرجة الإعاقة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال كل الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية والتي تم إطلاقها اليوم الأحد، موضحة أنه لا يوجد أي نوع إعاقة من الإعاقات سيتم استبعادها، جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من منظومة.

الخدمات المنتهى منها

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من عدة خدمات، تتضمن:

- ميكنة نموذج التقييم الطبي وتصنيفه طبقا للفئات العمرية.

- ميكنة نموذج التقييم الوظائفي، ونموذج الخدمات المتكاملة لتطوير قاعدة بيانات متكاملة.

- إجراء الربط الشبكي بين الأطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي طبقا لقانون رقم 10 لسنة 2018.

- التعاون مع مجمع الإصدارات المؤقتة والذكية وشركة تكنولوجيا معلومات لإجراء لاستخراج البطاقات.

- إعداد فرق عمل إضافية لسد عجز الكوادر البشرية في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة.

أنواع الإعاقة

وأوضحت القباج أن أنواع الإعاقات تشمل ما يلي:

1- إعاقة حركية

2- إعاقة سمعية

3- إعاقة بصرية

4- إعاقة ذهنية

5- إعاقة سمع - بصرية

6- إعاقة متعددة

7- قصار القامة

8. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها «التي تهدد الحياة».

- أنواع الاضطراب «على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن».

- اضطراب طيف التوحد - اضطراب فرط الحركة.