«التعليم» تطالب الإدارات بتسجيل البيانات الخاصة بالمدارس إلكترونيا

طالبت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية بضرورة البدء في تسجيل البيانات الخاصة بالمدارس إلكترونيًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حتى يكون لدى الوزارة معلومات شاملة ودقيقة بيانات كل مدرسة وكل إدارة تعليمية من حيث المعلمين والطلاب، حتى يتثنى لها وجود تواصل فعال فيما يخص العملية التعليمية وما يتبعها من قرارات.

التسجيل يشمل جميع البيانات

وأكدت مصادر مسئولة بالمديريات، أن التسجيل يشمل جميع البيانات المتعلقة بكل مدرسة من حيث أعدادهم وأسماء المعلمين الذين تم إحالتهم للمعاش أو المعلمين الذين وافتهم المنية، وكذلك العجز الموجود بكل مدرسة من المعلمين في مختلف التخصصات الفنية، حتى يكون لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات معدلة ومحدثة تمامًا في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تسجيل البيانات يتم على موقع وزارة التربية والتعليم، ويشمل كافة المعلومات عن طلاب كل مدرسة من حيث الأعداد المقبولة طبقاً للكثافات الطلابية، موضحة أنه الإدارات التعليمية تتولى متابعة أعمال التسجيل بدقة، لافته إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق الكامل مع مديريات الصحة بشأن تطعيم المعلمين بلقاح كورونا.

«شوقي»: الدراسة تبدأ في موعدها الموافق 9 أكتوبر

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجديد للدراسة وتفعيل جميع الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية، فضلاً عن تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب المدرسية وتوجيه الطلاب للاستفادة من المنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة في الفترة الماضية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الدراسة تبدأ في موعدها الموافق 9 أكتوبر الجاري مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا وسيتم إجراء مسحة مرتين في الأسبوع لأي معلم لم يحصل على اللقاح.