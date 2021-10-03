نسبة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة.. تصل لـ25%

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على أولياء الأمور بالالتزام بتسديدها في المواعيد المحددة، كما جرى التنبيه على المديريات والإدارات التعليمية، بتشكيل لجان لمتابعة موقف الطلاب من تسديد المصروفات الدراسية.

نسب الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة

- تصل لـ25% للمصروفات أقل من 2000 جنيه.

-تصل لـ20% للمصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه.

- تصل لـ15% للمصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه.

- تصل لـ10% للمصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه.

- تصل لـ7% للمصروفات الأكثر من 10000 جنيه.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسجيل البيانات الخاصة بمصروفات المدارس الخاصة إلكترونيا، وطباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، وتسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيا، ومراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة عن طريق التوجيه المالي والإداري بالإدارة، واستيفاء التوقيعات بها، وإرسال نسخة معتمدة بملف PDF على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

شوقي: تفعيل مجموعات التقوية اعتبارا من أول أيام الدراسة

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدا أنّ الدراسة ستبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر الحالي وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، موضحا أنّه سيتم تفعيل الحضور والغياب اعتبارا من أول أيام الدراسة.

وأضاف شوقي في تصريحات عنه، أنّه جرى التنبيه على المدارس بتسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارا من أول أيام الدراسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتا إلى توفير مجموعة منصات تعليمية لمساعدة الطلاب على فهم مخرجات التعلم.