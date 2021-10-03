وزير المجالس النيابية يشيد بإنجازات «النواب» ويثمن تعاون الحكومة معه

هنأ المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أعضاء مجلس النواب، بمناسبة انطلاق الدور الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني، خلال الجلسة العامة، اليوم، التي خصصت لانتخاب وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وقال فؤاد، إنه بعد عام مضى شهد العديد من الإنجازات على الصعيدين الرقابي والتشريعي، وأبرزَ تفاعلًا وتداخلًا بين المجلس ومختلف سلطات الدولة، أظهر للعالم أجمع الوجه الحقيقي للديمقراطية المصرية، وأبرز حجم مؤسسات هذه الدولة العريقة وثقل ما تقوم به من دور في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير «لقد استهل مجلسكم الموقر انطلاقه في الدور العادي الأول بالتفعيل الكامل لمهامه الرقابية، إيمانًا بأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وهو من له حق الرقابة والإشراف، وقد خولها لمجلسكم الموقر لتباشروها نيابة عنه، وأدلت الحكومة ببيان متكامل حول برنامجها 2018- 2022، وما تمكنت من إنجازه منه خلال الفترة الماضية في المجالات وعلى الأصعدة المختلفة والمستهدف تحقيقه خلال المدة المتبقية».

دور الحكومة في معاونة البرلمان

واستطرد قائلا: «حرصًا من الحكومة على استمرار التعاون والتجاوب مع المجلس لينهض بدوره الدستوري القويم، فدأبت على العمل لتلافي الملاحظات التي أبداها النواب الموقرون، وما أبرزوه من رؤى وأفكار، وقامت الوزارة في حينه برصد ما أسفرت عنه مناقشة المجلس للبيانات التي جرى الإدلاء بها، من بعد دراستها داخل اللجان النوعية المختصة، ووافت الوزارات بها، كل في اختصاصه لتعمل على مراعاته ومتابعة تنفيذه».

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء كافة بالتعاون المطلق والتجاوب مع أعضاء المجلس الموقر بشكل مباشر أو من خلال مسؤولي الاتصال السياسي، الذين تحرص الوزارة على متابعتهم، وتسهيل مهامهم، كما تقوم الوزارة بتلقي الطلبات الخدمية المتصلة بالدوائر الانتخابية من أعضاء المجلس الموقر، والعمل على إنجازها من جهات الاختصاص.

وقال الوزير «أنقل لكم رغبة الحكومة للعمل على استكمال هذا التعاون وإنجاز ما تبقى من برنامجه وفقًا للرؤية التشاركية».

علاء الدين فؤاد يشيد برئيس مجلس النواب

ووجه علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا فيها إنه الفقيه الدستوري الأجلّ، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذي أدار جلسات مجلسكم ببراعة واقتدار، وأتاح فيها للكافة التعبير عن رؤاهم، وبقيت تدخلات سيادته الفنية هي الموجه والمرشد البصير للحكومة قبل أعضاء المجلس الموقر، فلزم تسجيل ذلك عرفانًا بقدره.

كلمة شكر للرئيس

وأضاف الوزير، أن ما انقضى من مهام مجلسكم الموقر، هو قدر يسير مما ينتظره منكم ناخبيكم وشعب مصر العظيم في إطار رؤية طموحة، وآفاق مستشرقة، لبناء دولة مدنية حديثة ترتكز على ماضيها التليد، وتطلع لمستقبل وضّاح، ينبئ بالأمل في أن تعيد أمجادها، وتسترد مكانتها بين الأمم، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القوي الأمين، الذي أَخَذَ عَلَى عَاتِقِهِ أَنْ يعيد لهذا الوطن قدره الذي يستحقه، فانطلقت الدولة المصرية في غضون أعوام قليلة في قفزات نوعية على أصعدة مختلفة، وصارت تسابق الزمن لتعوّض ما فاتها، وتلحق بركاب الدول المتقدمة، واضعًا من الديمقراطية والحكم الرشيد هدفًا واجبا التحقيق، واسمحوا لي أن أبعث باسمنا جميعًا من منبركم الرفيع هذا لسيادته بأسمى معاني التقدير والاعتزاز متمنيين لوطننا الغالي مزيدًا من التقدم والازدهارتحت القيادة الحكيمة.

الجبالي يرفع الجلسة الثالثة

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة البرلمانية الثالثة التي شهدت إعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجان النوعية للمجلس، وعددها 25 لجنة برلمانية، كما شهدت الجلسة استكمال إعلان الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه عملا بالمادة 105 من اللائحة الداخلية، أخطرني رئيس حزب مصر الحديثة، باختيار النائب هلال عبد المنعم، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه تم إخطاره باختيار رئيس حزب النور أن الحزب اختار أحمد خليل خير الله، ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس.