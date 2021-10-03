اقتراح برلماني لتدريس «الثقافة الغذائية» بالمدارس الابتدائية والإعدادية

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إبداء اقتراح بالرغبة في تدريس مادة «الثقافة الغذائية في المدارس»، وإعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية بالمدارس الابتدائية والإعدادية، باعتبار الغذاء والصحة حق من حقوق الإنسان.

«عطوة»: الغذاء يمثل حق من حقوق الإنسان

وأوضحت«عطوة» في طلبها أن الغذاء يمثل حقًا من حقوق الإنسان، ويعد واحدًا من أهم العوامل البيئية التي تؤثر على حياة الإنسان، إذ يأتي في مقدمة ما يجب على الأسرة أن توفره لأفرادها، موضحة أن التغذية الجيدة للفرد ضرورية للنمو، ولمقاومة المرض والعدوى، وارتفاع قدرة الطفل على العمل والإنتاج.

مايسة عطوة: التربية الغذائية ركيزة أساسية في تطوير التعليم

وأشارت «عطوة» إلى أن التربية الصحية والغذائية والاهتمام بالسلوك الصحي السليم للتلاميذ يعتبر هدف أساسي من أهداف التدريس في جميع المقررات بصفة عامة وتدريس العلوم والاقتصاد المنزلي بصفة خاصة، ومحورًا أساسيًا عند إعدادهما، انطلاقاً من ركيزة رئيسية تقوم عليها عمليات تطوير التعليم والمتعلقة بالتنمية البشرية والتي تعتبر دالة للتنمية الشاملة في كافة المجالات، وأمرا حتمًيا لبناء وأعداد جيل واع صحيًا وقادرًا على اتخاذ القرارات الصحية المناسبة للمحافظة على حياته ووقايتها وخاصة المتعلقة بالتغذية.

مبادرة رئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال

وأكملت عضو مجلس النواب، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة رئاسية لعلاج أمراض سواء التغذية للأطفال، من أجل تثبيت الثقافة الغذائية والعادات الصحية السليمة، وتكون حياة الطفل أكثر نشاطا، كما أطلق الرئيس المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار «100 مليون صحة»، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية.

كما شهد افتتاح مصنع توزيع الوجبات الغذائية على المدارس متابعا بنفسه تحديد عناصر الوجبات المدرسية التى ستنتجها شركة «سايلو فودز»، أحد الأذرع القوية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك وفقًا للمحدادات الصحية لمختلف الفئات العمرية من طلاب المدارس.

إدراج مادة الثقافة الغذائية في المدارس بمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي

واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بادراج مادة الثقافة الغذائية في المدارس، لتكون مادة تدرس بمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي، كما اقترحت أن تعد الوزارة خطة تدريب لإعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية بالمدارس الابتدائية والاعدادية، وإنشاء مراكز تعليمية متخصصة في هذا المجال.