السوق يترقب «البلاك فرايدي» بتخفيضات 70%.. ومصادر: السر في «المخزون»

تخفيضات تصل لـ70%، تستعد لها منصات البيع الإلكترونية، وعددًا من المحلات التجارية والمولات للإعلان عنها بنهاية شهر نوفمبر المقبل، إذ يجرى توفير عروض ينتظرها العملاء من عام لآخر، ويعرف هذا اليوم بـ«البلاك فرايدي»، وهو آخر جمعة من شهر نوفمبر، يعرف في مصر بـ«الجمعة البيضاء»، لذا يتساءل عملاء التسوق الإلكتروني عن أبرز المنتجات والعروض الضخمة الموجودة في هذا اليوم، والاختلاف بينه وبين الأعوام السابقة.

قالت مصادر بمنصات إلكترونية شهيرة للبيع عبر الإنترنت، لـ«الوطن» إن ما يجعل «الجمعة البيضاء» أو في تسمية أخرى «البلاك فرايدي»، مختلفًا هذا العام في مصر، هو رغبة المنتجين في تصريف البضائع الراكدة والتي زادت الفترة الماضية، في ظل تراجع الشراء مؤخرًا، تأثرًا ببعض الأوضاع الاقتصادية لدى الفئات التي دعمتها الدولة في مواجهة الجائحة.

مصدر: عمليات شحن منتجات«البلاك فرايدي» ستصل إلى أعلى معدلاتها الفترة المقبلة

وأوضحت المصادر، أن عمليات الشحن عبر ما يعرف بـ«الطيارين»، أو عمال الديليفري، ستصل إلى أعلى معدلاتها الفترة المقبلة، بالتزامن مع «الجمعة البيضاء» أو «البلاك فرايدي» إذ تنشط عمليات البيع عبر الإنترنت، ويجرى شحن البضائع خلال أيام من تقديم طلبات الشراء، واختيار وسيلة النقل.

تنشيط الأسواق

وأشار المصدر إلى أنه خلال السنوات الماضية، رغم اقتصار عروض «الجمعة البيضاء» أو «البلاك فرايدي» على منصات البيع الإلكترونية الشهيرة، إلا أن الغرف التجارية انضمت العام الماضي، للاستفادة من الموسم بتحريك المبيعات، وتنشيط الأسواق، والتخلص من المخزون الراكد من السلع.