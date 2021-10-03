القوصي: بدأنا بناء مدينة الفضاء على 123 فدانا.. وسنطلق 3 أقمار في 2022

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن تفعيل الوكالة جرى في أغسطس 2019، وفي نوفمبر من نفس العام أطلقت مصر قمرين صناعيين مكعبين بأبعاد 10 سم في أغراض الاستشعار عن بُعد، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء الوكالة صدر من خلال رئيس الجمهورية: «كل ما يحدث يتابعه بشدة الرئيس السيسي ومجلس الوزراء».

برنامج الفضاء الوطني

وأضاف القوصي خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «أول ما طُلب منا هو برنامج الفضاء الوطني من 2020 وحتى عام 2030، وبالتالي فإن كل ما نفعله يستهدف تحقيق المشروعات الموجودة في هذا البرنامج».

تقرير مالي سنوي مقدم للرئيس

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «في نهاية كل سنة مالية نقدم تقريرا لرئيس الدولة عما تم تنفيذه طبقا لما هو موجود في البرنامج الذي يقوم على 6 محاور أساسية، وهي بناء الأنظمة الفضائية، إنشاء البنية التحتية حيث بدأنا بناء المدينة الفضائية على مساحة 123 فدانا، وبها 6 مباني».

تقوية العلاقات مع الوكالات الأخرى

وأوضح: «هناك محور آخر، يستهدف تقوية العلاقات بين الوكالة المصرية والوكالات العالمية، وبالفعل وقَّعنا عدة اتفاقيات وبدأنا تنفيذ عدد من المشروعات، وهناك محور آخر وهو استكشاف الفضاء، حيث يشهد استخدام أقمار صناعية في استكشاف الفضاء الخارجي، فنحن ندرس البيئة حول القمر، ولدينا محور زيادة الوعي الفضائي في المجتمع المصري ودعم التعاون مع الجامعات والمدارس في مجال الفضاء لإنشاء الكوادر المصرية الوطنية في مجال الفضاء».

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن في العام الماضي أنه سيجرى اختيار 50 طالبا من أوائل معسكر التدريب الصيفي للسفر إلى دول فضائية متقدمة، فقد أعلن هذا الكلام في العام الماضي وتم البدء في تنفيذه في 29 أغسطس، حيث سافر 10 طلاب مصريين إلى روسيا لمدة أسبوعين، وفي نوفمبر وديسمبر المقبلين سيتم إكمال بقية الـ50 طالبا.

وأكد، أن مصر تعاقدت على إطلاق 3 أقمار صناعية: «وهو ما يعني أن الجهات ستتسلم منا هذه الأقمار ودفعنا المقابل المادي، وبالتالي فإننا سنعمل على تنفيذ هذا التعاقد، وسيتم إطلاق قمرين في شهر يونيو أو شهر يوليو من العام المقبل، وقمر آخر في شهر ديسمبر».

وأوضح: «أما القمر الذي سيطلق في مطلع عام 2023 فهو مشروع قمر ضخم يزن 350 كجم بالشراكة مع وكالة الفضاء الصينية، والتي ستطلقه وبالتالي لم ندفع مقابلا ماديا».