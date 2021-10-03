التنمية المحلية: تطبيق الغرامات على من لا يرتدي الكمامة في وسائل النقل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات مشددة لدخول المواطنين مبنى الوزارة، موضحا أن الوزارة لم تسمح بدخول المترددين على الديوان العام للوزارة إلا بعد ارتداء الكمامات الطبية، مشيرًا إلى التنبيه على تفعيل الغرامات، لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات في مواصلات النقل العام، يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه وبالنسبة للعاملين بوزارة التنمية المحلية أو دواوين عموم المحافظات المصرية فعليهم الحصول على لقاح فيروس كورونا حتى يسمح لهم بالدخول، من أجل تحصين الزملاء على مستوى الديوان العام ودواوين المحافظات المصرية.

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وأكد «قاسم» أنه حال حصل الزملاء والعاملين على اللقاح سيحصلوا على شهادة معتمدة بتلقيهم اللقاح، «أنا واحد من الناس الشهادة موجودة على مكتبي، ومن الأهمية أننا نكون محصنين وللحفاظ على نفسنا وجميع الزملاء، وكلنا حريصين على صحتنا وصحة المتعاملين معنا»، مضيفا أن عمليات التطهير والحفاظ على التباعد الاجتماعي مستمرة داخل الديوان العام للوزارة.