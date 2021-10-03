«الصحة»: زيارة الوزيرة إلى ألمانيا كانت مليئة بالاجتماعات المهمة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن زيارة وزيرة الصحة إلى ألمانيا، استغرقت 4 أيام وكانت مليئة بالاجتماعات المهمة، موضحا أن أهم محور في تلك الزيارة، يتمثل في النجاح بتوفير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة للمشاركة في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كاشفا أن هذه السيارات تمتاز بمحركات صديقة للبيئة ومصر ستكون الدولة الأولى التي تستفيد منها بعد ألمانيا.

وأوضح «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن وزارة الصحة كانت بالفعل متعاقدة على توريد 1500 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة مع إحدى الشركات الألمانية، ونجحت وزيرة الصحة في زيادة هذا العدد إلى 2510 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة.

متحدث «الصحة»: الوزارة كانت حريصة على ضغط الجدول الزمني لتوريد سيارات الإسعاف

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن وزارة الصحة حرصت أيضا على ضغط الجدول الزمني لتوريد تلك السيارات إلى مصر، بعدما واجهت الشركة الموردة لتلك السيارات بعض التحديات والصعوبات في توريد تلك السيارات خلال جائحة كورونا، موضحا أن الشركة نجحت في تخطي تلك التحديات مؤخرا، وتم التعاقد على توريد كل تلك الأعداد من السيارات بتكلفة تتجاز الـ 3 مليارات جنيه.

«الصحة»: توريد السيارات سيبدأ مطلع الشهر المقبل

وأعلن أن توريد السيارات سيبدأ مطلع الشهر المقبل، بتوريد 1500 سيارة إسعاف وعيادة متنقلة حتى منتصف عام 2022، على أن يتم توريد 1000 سيارة أخرى مع بداية عام 2023.

ولفت إلى أن أهم ما يميز تلك السيارات عن غيرها، أنها تستخدم محركات صديقة للبيئة، معلنا أن مصر ستكون أول دولة في العالم تستفيد من تلك المحركات صديقة البيئة بعد ألمانيا الدولة المنشئة لتلك السيارات.

ونبه «مجاهد»، أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، كان حريصا على التأكيد بضرورة أهمية توافر قطع غيار تلك السيارات بأسعار مناسبة.