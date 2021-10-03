«فيزا»: تناقشنا مع الحكومة المصرية لتطبيق الشمول المالي في المواصلات

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، إن العميل يستطيع استخراج كارت ائتماني وهو جالس في منزله من خلال الدخول إلى التطبيق الإلكتروني للبنك، وهذا الكارت ديجتال غير ممسوك في اليد، وبعد ذلك من الممكن إجراء تعاملات مالية إلكترونية، ومن الممكن أيضا إلغاء هذا الكارت، وهناك إمكانية لإرسال هذا الكارت إلى المنزل، موضحًا أن شركة فيزا لديها مناقشات كبيرة مع الحكومة المصرية على تطبيق الشمول المالي في منظومة المواصلات، وهذا من شأنه تسريع وتيرة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة بعد تطبيقها ستكون متوفرة 24 ساعة، ومن شأنها أن تغير الكثير من سلوكيات الناس.

فيزا تسعى لإنشاء كارت ائتماني بالتعاون مع الحكومة المصرية

وأضاف «جابر»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، والذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن شركة فيزا تسعى لإنشاء كارت ائتماني بالتعاون مع الحكومة المصرية، لركوب المترو والباص والميني باص والميكروباص، موضحًا في الوقت ذاته أن المعلومات شديدة الأهمية لصناعة المدفوعات، لافتًا إلى أن شركة فيزا تتعاون مع البنك المركزي المصري لإنشاء خارطة طريق لأمن المعلومات، وهذا الأمر يتطلب وجود شبكة شديدة التأمين لمنع وجود أي ثغرات تستخدم في اختراق البنوك، ونعمل على تطبيق هذا الأمر منذ سنوات، وهناك إمكانية لتحكم العميل في الفيزا من خلال تفعيل الكارت الائتماني لدى بعض التجار.

فيزا شبكة تربط 200 دولة حول العالم

وأوضح المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، أن هذا الأمر مهم جدًا لقيام الأب بتحديد التعاملات المالية للابن حال إعطائه كارت الفيزا، وهذا من شأنه نقل التحكم من إدارة البنك إلى العميل، وهناك ضرورة لتقييم المنتجات البنكية الموجودة بكل جدية، وإجراء عليها التعديلات المطلوبة، وهذا لا يمنع إدخال منتجات بنكية جديدة، مؤكدًا أن «فيزا» شبكة تربط 200 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 3 مليارات كارت على مستوى العالم، مضيفًا أن فيزا توفر الخدمات البنكية حسب احتياجات كل دولة، كما أن فيزا لديها تعاون كبير مع الحكومة المصرية، ففي 2018 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة فيزا، وحدث اتفاق لمساعدة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات الحكومية مثل الدعم، والخدمات الصحية، ونعمل الآن مع أكثر من جهة مع الحكومة المصرية، وهذا من شأنه أن يُسرع الخدمات المقدمة للمواطن بصورة آمنة.