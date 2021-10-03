خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021 لطلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة

مع الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، بالمرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2021، والطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات من المرحلتين الأولى والثانية، بدأ الطلاب في البحث عن خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021 للتقديم بالجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021 لطلاب الثانوية العامة وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنـــــــــا، وإدخال رقم الجلوس، فيظهر لك على الموقع (الكلية/المعهد) الذي رُشحت لها ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد) مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي.

وعلى الطالب أثناء القيام بعملية الترشيح التأكد من أنّ جهاز الحاسب الآلي متصل بالطابعة والإنترنت مباشرة لطباعة بطاقة الترشيح مع الاحتفاظ بنسخة منها.

المستندات المطلوبة للتقديم

وبعد ذلك يتوجه الطالب إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرة لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

1- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

2- عدد (6) صور شخصية.

3- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب البريد).

5- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).

6- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

وشدد مكتب التنسيق على الطلاب بعدم دفع أي مصاريف إضافية بخلاف رسوم ومصروفات القيد بالكلية أو المعهد الملتحق به، وتوفر الكلية أو المعهد المظروف أو الملف لوضع أوراقك دون مقابل.