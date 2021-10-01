بريد الوطن .. قيمة الوقت وفوائد استغلاله

الوقت هو الشىء الثمين ذو القيمة فى حياتنا، الذى منحه الله سبحانه وتعالى للجميع بالتساوى، ومن خلاله تتم ممارسة العديد من النشاطات والأمور فى حياتنا اليومية، مثل العبادة والعمل والنوم، كما يتم استثمار الوقت خلال اليوم فى العديد من الأمور الثقافية كالقراءة والكتابة، وأيضاً ممارسة رياضة المشى أو ركوب الدراجات أو لعب كرة القدم، وقضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعى أو البحث عن المعلومات القيمة من خلال شبكة الإنترنت، فيجب استغلال الوقت دائماً بشكل صحيح والاستفادة منه لتلبية الحاجات الأساسية المهمة وممارسة العديد من الأنشطة التى تعزز نشاط الجسم وحركته، ويقول أهل الحكمة: من المفضل دائماً الجلوس مع الأشخاص الإيجابيين للاستفادة من بعض النصائح التى يمكن عملها فى وقت الفراغ للاستفادة منها، أو اللجوء إلى قراءة أحد الكتب المفيدة لكسب الكثير من الخبرة والمهارات، كما يجب الابتعاد عن تأجيل الأعمال، لأن ظاهرة التأجيل هى أحد أكثر الأمور التى تسبب الارتباك، فيجب ترتيب الأمور حسب أهميتها والقيام بها والانتباه إلى عدم التكاسل الذى يؤدى إلى الشعور فى الاكتئاب والنوم لوقت طويل، فيمكن تنظيم الوقت على شكل جدول بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة الشخص، وهذا الجدول يهدف إلى إنجاز جميع الأعمال اليومية بلا تأخير مع وجود فترة مناسبة للراحة.

مصطفى عبدالغنى الششتاوى

المحلة الكبرى

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