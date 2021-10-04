الري تنتهي من تأهيل 2755 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث.

وزير الري: المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر منها

وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأنّ المشروع القومي لتأهيل الترع، يستهدف تأهيل ترع بأطوال 20 ألف كيلومتر، والمشروع يشمل ترع بأطوال تصل الى 9323 كيلومتر حتى الآن، وانتهى تأهيل 2755 كيلومتر.

وتابع وزير الري، أنّه جرى حتى الآن طرح 15 عقدا لتأهيل المساقي بمحافظات «القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط»، بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر، وانتهى تنفيذ 25 كيلومتر، وجارٍ التنفيذ في باقي الأطوال.

تحويل 489 ألف فدان للري الحديث

وأوضح أنّه جرى التحويل لنظم الري الحديث في زمام 489 ألف فدان، ضمن خطة تحديث نظم الري في نحو مليون فدان، بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يذكر أنّه جرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات «الري، الزراعة، والمالية»، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

عقد ندوات توعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي

وعقدت العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات، للتعريف بخطة وزارة الري لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.