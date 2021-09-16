«الري» تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2540 كيلومترا بمختلف المحافظات

تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تنفذ حاليا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.

المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل إلى 9046 كيلومترا

وأوضح «عبد العاطي»، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل إلى 9046 كيلو متر حتى تاريخه، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2540 كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومي هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع إجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

وفي إطار العمل على تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، قامت الوزارة بطرح 15 عقدا لتأهيل المساقي بمحافظات «القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط»، بإجمالي عدد 557 مسقى بأطوال 466 كيلومترا وتم نهو التنفيذ في 21 كيلومترا، وجاري التنفيذ في باقي الأطوال.

الري: الانتهاء من تحويل 489 ألف فدان للري الحديث

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي للجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، موضحاً أنه تم تحقيق التحول في زمام 489 ألف فدان منها 4.3 آلاف فدان تم فيها التحول بالفعل، بالإضافة لطلبات للتحول للري الحديث في زمام 86 ألف فدان، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات، للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.