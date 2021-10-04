نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات.. الرابط والموعد  

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات، موضحة أنّ موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لنظام 3 سنوات، سيكون متاحا أمام طلاب الشهادات الفنية خلال الساعات المقبلة، مع ضرورة التزام الطلاب بكتابة البيانات المطلوبة عند الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات التي يجب إتباعها عند الدخول ومعرفة نتيجة التنسيق وذلك تسهيلا على الطلاب لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة بهم.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 - 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على أيقونة «إظهار النتيجة».

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- على الطالب طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد الحكومية للطلاب لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، لتوفير فرص لالتحاق هؤلاء الطلاب والدخول للمرحلة التعليم الجامعي وتحقيق أهدافهم المختلفة في الدخول بالكلة أو المعهد الذي يرغبون فيه.

الأماكن الشاغرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

- كلية الهندسة.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية التربية.

- كلية الآثار.

- كلية التجارة.

- كلية الزراعة كلية السياحة والفنادق.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الأول.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة في محافظة الجيزة.