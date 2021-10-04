8 آلاف جنيه تراجعا في أسعار السيارات المستعملة

شهد سوق السيارات المستعملة انخفاضا في الأسعار بسبب عروض السيارات كسر الزيرو، ما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة من 3 إلى 8 آلاف جنيه، وذلك بالنسبة أسعار السيارات اليوم في سوق السيارات بمحافظات الجمهورية.

وقال أيمن حمدي، تاجر سيارات مستعملة في تصريحات لـ«الوطن» إن مبيعات السيارات المستعملة تشهد حالة من الركود بسبب مطالبة مالكي السيارات المستعملة بمبالغ طائلة على سيارات مضى على تصنيعها 15عاما.

وأشار «حمدي» في تصريحاته لـ«الوطن» أنه مع بداية نزول الموديلات الحديثة لجميع فئات السيارات لعام 2022، تتقدم المعارض وتجار السيارات بعروض على سيارات كسر الزيرو مع فئات السيارات والموديلات بداية من عام 2018 و2019 و2020 و2021، خاصة في العلامات التجارية من السيارات التي لم تلق نجاحا في السوق المصري.

وأكد «حمدي» أن السيارات المستعملة موديل 2001 وحتى موديل 2014 تبدأ أسعارها من 54 ألف جنيه الى 76 الف جنيه، وتستعرض الوطن 8 سيارات من موديلات مختلفة بالنسبة لأسعارها في السوق.

كيا ريو 2001

متوسط سعر كيا ريو 2001 يبلغ 60,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 54,000 جنيه، بينما أعلى سعر في السوق65,000 جنيه.

فيات بونتو 2003

متوسط سعر وفيات بونتو 2003 في السوق 63,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 61,000 جنيه، بينما أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه.

سايبا برايد 2014

متوسط السعر في السوق سايبا برايد 2014 63,000 جنيه، بينما أقل سعر في السوق 62,000 جنيه، وأعلى سعر في سوق السيارات المستعملة 67,000 جنيه.

اسبيرانزا A516 2010

متوسط سعر اسبيرانزا A516 2010 في السوق 65,000 جنيه وأقل سعر في السوق 57,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 74,000 جنيه.

نيسان صني 2000

متوسط سعر نيسان صني 2000 في الأسواق 70,000 جنيه، وأقل سعر 67,000 جنيه، وأعلى سعر 71,000 جنيه.

هيونداي أكسنت 2006

متوسط السعر لهيونداي أكسنت 2006 بلغ 69,000 جنيه، وأقل سعر لها 63,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 76,000 جنيه.

رينو كليو 2007

متوسط سعر رينو كليو 2007 في السوق 69,000 جنيه وأقل سعر في السوق

67,000 جنيه، بينما أعلى سعر في السوق 71,000 جنيه.