«تعاونيات البناء» تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31.

وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح بين 68 إلى 85 مترا مربعا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ20 عاماً، على أن يكون التسليم فوريا.

قرعة علنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين

وأضاف «رزق»، أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبدالرؤوف، امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

مساحات الوحدات تتراوح بين 68 إلى 85 مترا

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي.

كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء حسام مصطفى رزق أعلنت عن طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية، والإدارية، والمحال التجارية والصيدليات والجراجات، للبيع بالمزاد العلني بعدد من مشروعات الهيئة بالمدن الجديدة، بمدن القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وعدد من محافظات الجمهورية وفي مقدمتها محافظة بور سعيد.

بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة ومقار الفروع

وكان «رزق»، أعلن بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة ومقار الفروع المقرر عقد جلسات االمزاد بها، مؤكدا وجود تسهيلات في السداد تصل لـ7 سنوات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جلسات البيع بالمزاد ستبدأ يوم 18 من أكتوبر الجاري.