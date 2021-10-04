بدء المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسفير الأمريكي بشأن لقاحات كورونا

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وكشفت تقارير ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان دخول مصر ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر منتصف أكتوبر، وطالبت الوزارة المواطنين بالإسراع في التسجيل عبر موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الحالي.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وأعلنت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.