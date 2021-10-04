دفن جثمان طفل غرق في ترعة بالاسماعيلية

أمرت نيابة القصاصين بدفن جثمان طفل في العقد الثاني من العمر، صباح اليوم الإثنين، بعد تعرضه للغرق في ترعة متفرعة من ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة القصاصين.

وكانت النيابة العامة، تحفظت أمس على جثمان الطفل فور وصوله إلى مستشفى القصاصين المركزي برفقة بعض الأهالي محاولين إنقاذه إلا أنه توفي فور دخوله المستشفى، وقال أحد أهالي القرية إن الطفل مقيم بمنطقة الوابورات التابعة لمركز ومدينة القصاصين، سقط في مياه الترعة خلال لهوه أقرانه.

إخطار الشرطة

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم سيد عبد العال رئيس مباحث القصاصين، بمصرع محمد أحمد عمرو، 12 سنة، إثر سقوطه في ترعة بمنطقة الوابورات ونجح الأهالي في انتشاله وتوجهو به إلى المستشفى.

وقال محمد عبد العزيز أحد أهالي منطقة الوابورات إن عمق الترعة قد يتسبب في تكرار الواقعة مرة أخرى خاصة وأنها تقع علي طريق رئيسي يسير عليه الأطفال يوميًا، لافتا إلى أنه مع البدء في عملية تطوير الترعة ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، طالب الأهالي بإنشاء حاجز خرساني لحماية الأطفال من السقوط، مشيراً إلى أن عشرات الطلاب من المنطقة والعزب المجاورة للترعة يسيرون بجوارها في أوقات مختلفة، وتوقع تكرر حوادث الغرق مرة أخرى مع بدء الدراسة.

وطالب أهالي الوابورات والكوع بمركز ومدينة القصاصين، بضرورة تغطية الترعة إو إنشاء حاجز خرساني يفصل بين الشارع الرئيسي وحرم الترعة.