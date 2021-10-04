فحص 1632 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

وقعت قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة في بني سويف، الكشف الطبي على 1632 مواطنا بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا، على مدار يومين، داخل 10 عيادات طبية في 10 تخصصات متنوعة، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

إجراء 86 تحليلا للدم وتحويل 53 حالة للمستشفيات

وتضمنت القافلة إجراء 86 تحليلا للدم، و42 تحليلا طفيليات، وإجراء 18 أشعة، واستصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 53 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 63 أشعة موجات صوتية.

القافلة تضمنت ندوات تثقيفية صحية لـ101 مواطن

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 101مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ومنها الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غيرالمعدية الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 108مواطنين.

محافظ بني سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».