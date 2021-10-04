القائمة الكاملة لأسعار الحديد في شهر أكتوبر

قررت مصانع الحديد المحلية تثبيت أسعارها في شهر أكتوبر الحالي، تزامنًا مع استمرار تذبذب أسعار الخام والخردة والبيليت، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الحديد في السعودية بنسبة 13% خلال شهر سبتمبر.

ووفقا لقائمة أسعار الحديد المحلية التي أعلنتها المصانع فقد استقر سعر طن حديد عز 14ألف و600 جنيه، كما استقر سعر طن حديد السويس للصلب 14 ألف و500 جنيه، وسعر حديد بشاي 14 ألف و500 جنيه، وطن حديد الجارحي 14 ألف و450 جنيه، وحديد "عطية" 14 ألف و300 جنيه، وحديد المراكبي 14 ألف و300 جنيه، وحديد المصريين 14 ألف و500 جنيه، وحديد العشري 14300 جنيها، ونفس السعر لحديد مصر ستيل.

في المقابل انخفضت أسعار حديد التسليح في خلال شهر سبتمبر بنسبة 13% بعد موجة الصعود التي شهدتها الأسعار، ووفقًا لاتحاد الصلب العربي فإن الانخفاض في أسعار السعودية ارتبط بتراجع أسعار الخام عالميًا بما نسبته 24%، حيث سجل سعر طن خام الحديد بالبورصات العالمية أقل من 100 دولار، غير أن الأسعار تجاوزت حاجز 115 دولارًا مرة أخرى في تعاقدات اليومين الماضيين.

وقال مصدر مسئول بأحد مصانع الصلب المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفترة الحالية تشهد تذبذبًا وتقلبًا في أسعار الخام العالمي، موضحًا أن الأسعار انخفضت إلى ما دون الـ100 دولار قبل شهر تقريبا، غير أنها عاودت الارتفاع مجددا لتتخطى 115 دولارا للطن، مقارنة بـ93 دولارا في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن المصانع المحلية لا يمكنها خفض الأسعار بمجرد هبوط مؤقت، في ظل التقلبات السعرية الحادة والأزمات التي تشهدها الأسواق العالمية وحالة اللايقين.

وأشار المصدر، إلى أن هناك تكاليف أخرى بخلاف الخام، تضغط على المنتجين، منها أسعار الغاز والكهرباء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطلب المحلي على الحديد شهد نموًا خلال الفترة الماضية، نتيجة لتدشين عدد من المشروعات القومية التي أعلنت عنها الدولة.