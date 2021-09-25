أسعار جديدة للأسمنت.. وتذبذب في الحديد

تحركت أسعار الأسمنت اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 بقيمة 40 جنيهًا في عدد من الشركات، كما حدث تذبذب في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

ـ سجل أسمنت المسلح نحو 1010 جنيهات، بعدما ارتفع بقيمة 40 جنيهًا وهو الأعلى سعرًا.

- استقر سعر أسمنت حلوان وسجل نحو 940 جنيهًا.

- تراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بين 785 و860 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 940 جنيهًا للطن.

- ارتفع سعر مصر للأسمنت قنا اليوم ليسجل نحو 920 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت شركة المنيا نحو 880 جنيهًا للطن.

- ارتفع سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم ليسجل 940 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

- أسمنت السويدي ارتفع إلى 1010 جنيهات.

أسعار الحديد ترتفع اليوم

كما سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعا في الأسعار لعدد من الشركات وانخفاضا في أخرى، على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح ارتفع بقيمة 100 جنيه ليسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- سجل الطن في شركة المصريين نحو 14400 جنيه.

- سجل الطن في شركة بشاي نحو 14500 جنيه.

- انخفض حديد شركة عطية ليسجل 13700 جنيه.

- سجل الطن في شركة سرحان سعر 14300 جنيه.

- ارتفع الطن في شركة العتال ليصبح 14600 جنيهًا.

- سجل الطن في شركة مصر استيل سعر 13700 جنيهًا.

- انخفض الطن في شركة المراكبي عند 13700 جنيه.

- انخفض الطن في شركة العشري ليسجل 13700 جنيه.

وشهدت أسعار خام الحديد تراجعًا حادًا خلال الأسبوعين الماضيين، لتنخفض إلى أقل مستوى لها منذ 16 شهرًا، وفقًا لبيانات اتحاد الصلب العربي، ويترقب منتجو الحديد والصلب في مصر تحركات الأسعار العالمية في الوقت الحالي.