استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين

استقرت أسعار الأسمنت، مع بدء تعاملات اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، في السوق المحلي المصري، حيث تراوح سعر تسليم الطن أرض مصنع بين 750 و1010جنيهات، كما استقرت أسعار الحديد اليوم في المصانع.

استقرار أسعار الأسمنت في جميع الشركات

وشهدت أسعار الأسمنت اليوم استقرارا في جميع الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي، ولم تتحرك أسعاره منذ عدة أيام، وكذلك استقرت أسعار الحديد منذ فترة طويلة بالرغم من التحركات العالمية للأسعار.

يعتبر الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وتشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وصب الخرسانة، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار الأسمنت.

أسعار الأسمنت في السوق المحلي

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر طن الأسمنت اليوم من خلال شركات صناعة الأسمنت ومخازن البيع والتوزيع وبائعي التجزئة في الأسواق المحلية، كالتالي:

- أسمنت المسلح استقر سعره عند 1010 جنيهات للطن.

- سجل أسمنت السويدي مبلغ 1010 جنيهات للطن ليكون «أسمنت المسلح و السويدي» هما الأعلى سعرا.

- تتراوح أسعار أسمنت الممتاز من 785 جنيها إلى 860 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 940 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر أسمنت قنا اليوم عند 920 جنيها للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

- أسمنت حلوان سجل سعر 940 جنيهًا.

استقرار أسعار الأسمنت المخلوط

واستقرت أسعار الأسمنت المخلوط في السوق المحلي المصري منذ فترة، حيث استقرت اليوم، وتراوحت أسعاره بين 780 و660 جنيهًا للطن، بحسب الشركة المصنعة له.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا في الأسعار، نرصدها على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال 14600 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيهًا.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.