«التموين»: معرض «أهلا مدارس» الجيزة يستمر حتى 9 أكتوبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جودة منتجات معرض «أهلا مدارس» الجيزة والمقام حاليا في شارع فيصل الرئيسي بأرض بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية، والذي تستمر إقامته حتى يوم 9 أكتوبر الجاري تزامنا مع بدء العام الدراسي.

منتجات معرض «أهلا مدارس» الجيزة

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن معرض «أهلا مدارس» بالجيزة والذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يوم 22 سبتمبر الماضي، يتوافر به نفس المنتجات والمستلزمات المدرسية التي كان وفرها معرض «أهلا مدارس» مدينة نصر والذي انتهت فترة إقامته أمس السبت الموافق 2 أكتوبر، بناء على قرار صادر من الوزير بتحديد موعد نهاية المعرض يوم 2 أكتوبر.

تخفيضات 30% على منتجات معرض «أهلا مدارس»

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع الأسر والمواطنين شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية من معرض «أهلا مدارس» والذي تنظمه الوزارة سنويا في جميع المحافظات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، نظرا لما يوفره المعرض من تخفيضات على المنتجات المعروضة به تصل إلى 30% عن أسعار مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ويضم معرض «أهلا مدارس» الجيزة حوالي 66 عارضا لمنتجات متنوعة تتعلق جميعها بما يحتاجه الطلاب خلال العام الدراسي، ومنها «الملابس والأحذية والكشاكيل والشنط المدرسية والأدوات مكتبية وأجهزة التكنولوجيا لجميع المراحل التعليمية، ومعلبات الأغذية المدرسية».

تواجد مفتشي التموين من مديرية الجيزة داخل المعرض

فيما أكدت مديرية التموين بمحافظة الجيزة، على استمرار متابعة وتشديد الرقابة على العارضين بالمعرض لانتظام سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، وتوفير التخفيضات على الأدوات المتاحة في المعرض.

ونوهت مديرية التموين بمحافظة الجيزة، على تواجد عدد من مفتشي التموين داخل أجنحة المعرض، تحسبا لأي معوقات قد تواجه المواطنين خلال عمليات الشراء في المعرض.

كما يوفر جهاز حماية المستهلك داخل المعرض عدد من مفتشي الجهاز لحل الشكاوى الفورية حال وجودها بين العارضين والمترددين على المعرض.