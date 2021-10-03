عاجل.. مصدر بـ«التموين»: أسر ليست «أولى بالرعاية» وراء وقف «إضافة المواليد»

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ زيادة تصفح بوابة مصر الرقمية من قبل مواطنين ليسوا من الأسر الأولى بالرعاية، رغبة منهم في إضافة أبنائهم غير المقيدين بمنظومة الدعم التمويني، تسبب في حدوث عطل بخادم بيانات الرابط الرسمي للبوابة لأكثر من يوم كامل.

ضغط الإقبال وراء استمرار توقف خدمات إضافة المواليد

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأت بعد إجراء إصلاح وصيانة على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، أن تعود البوابة للعمل مرة أخرى، نظرا لما تقدمه من خدمات حكومية للمواطنين، بخلاف الخدمات التموينية، مع استمرار توقف وعدم إتاحة خدمتي «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا» و«ضم أفراد أسرتي».

رغبة مواطنين ليسوا من الأسر الأولى بالرعاية في إضافة المواليد

وكشف المصدر، عن أنّ السيستم سجّل دخول بعض الأسر أكثر من 200 مرة خلال يومين فقط على خدمة «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا»، رغم إرسال رسالة نصيّة لهم تفيد بأنّهم ليسوا من الأسر الأولى بالرعاية.

حماية الخدمات الحكومية الأخرى على «مصر الرقمية»

وأكد المصدر، أنّه لأجل حماية الخدمات الحكومية الأخرى التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، أوقفت الوزارة أيقونتي «الخدمات التموينية» الخاصة بإضافة المواليد، لحماية سيستم بوابة مصر الرقمية من العطل مرة أخرى، بسبب زيادة إقبال المواطنين عليه، ولعدم توقف البوابة مرة أخرى عن تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

صيانة رابط مصر الرقمية

وتوقفت بوابة مصر الرقمية عن العمل، يوم الجمعة 24 سبتمبر الماضي، وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك لـ«الوطن»، أنّ الوزارة مستمرة في إصلاح وصيانة رابط البوابة، للعمل مرة أخرى.

«مصر الرقمية» تعود للعمل مع توقف بعض خدمات التموين

وظهر الأحد 26 سبتمبر الماضي، عادت بوابة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى، لكن بتوقف خدمتي «إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا» و«ضم أفراد أسرتي»، بسبب زيادة إقبال المواطنين على هاتين الخدمتين، رغبة منهم في إضافة أبنائهم من المواليد، رغم أنّ الخدمة متاحة فقط للأسر الأولى بالرعاية، لإضافة أبنائهم واستكمال عدد أفراد البطاقة التموينية لـ4 أفراد.