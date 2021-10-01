الأرصاد: البلاد لن تشهد موجات حارة في الخريف.. ويجب زيادة قطع الملابس

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، مع استمرار الأجواء الخريفية على الأنحاء كافة، لافتةً إلى أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ومائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

فصل الصيف انتهى رسميا

وأكدت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، على أن فصل الصيف انتهى بشكل رسمي، إذ تشهد البلاد فصل الخريف، المعروف بتقلباته الجوية والحادة والسريعة، فقد تشهد درجات الحرارة ارتفاعا وتعود إلى معدلها الطبيعي وبخاصة في النصف الأول من فصل الخريف، لكن البلاد لن تشهد موجات حارة مرة أخرى.

طقس حار على جنوب مصر

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ودارين مصطفى، أن طقس اليوم يكون حارا على محافظات جنوب صعيد مصر وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتابع: «نحذر من الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بسبب برودة الطقس، إذ أنه يكون مائلا للبرودة، وينصح بزيادة قطع الملابس والحرص على ارتداء ملابس خريفية، وبخاصة في هذه الفترة، مثل الأماكن المكشوفة والصحراوية».

وأشارت، إلى أن الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وبخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشددة على أهمية توخي الحذر الشديد من الشبورة المائية والقيادة بهدوء تام.