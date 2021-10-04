تحرير 138 قضية مخدرات وتنفيذ 41426 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضُبطت 36 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 41426 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الحملات 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 11 حادثا متنوعا، كما ضبطت 138 قضية مخدرات، بإجمالى 144 متهما وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.

ضبط 117 متهما بالبلطجة

وأسفرت الجهود أيضًا عن ضبط متهم هارب، و17 متهما بالبلطجة، و252 دراجة نارية مخالفة، كما أعيدت سيارة مُبلغ بسرقتها، فضلًا عن ضبط 24858 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحصت الحملات 40 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.