ضبط شخص روج لبيع وحدات سكنية بمشروعات تابعة لجهة حكومية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب مكتب للتسويق العقاري، مقيم بمحافظة القليوبية، يروج لبيع وحدات بمشروعات كائنة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، على الرغم من أن تلك المنطقة المشار إليها ملك لذات الجهة الحكومية.

بلاغ من مسؤولي إحدى الجهات الحكومية

وبدأت الواقعة بتضرر مسؤولي إحدى الجهات الحكومية، ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقيام أحد الأشخاص بالترويج عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لوحدات بمشروعات كائنة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، على الرغم من أن تلك المنطقة المشار إليها ملك لذات الجهة الحكومية.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مكتب للتسويق العقاري، مقيم بمحافظة القليوبية، عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبط المتهم.

المتهم: نشرت الصور لإضافة المصداقية

وضبط مع المتهم هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد صحة التحريات، وبمواجهته اعترف بصحة إنشاء الصفحة بغرض التسويق لبعض العقارات والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الإدارية من قبل بعض الشركات العقارية الخاصة وغير تابعة للجهة الحكومية المشار إليها والمبرم معها عقود تسويقيه لمشاريعها نظير ربح مادي.

وأكد المتهم خلال اعترافاته، أنه نشر صور مشاريع تابعة للجهة الحكومية بغرض إضفاء المصداقية على المشاريع الأخرى التى يروج لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.