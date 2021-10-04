«الثقافة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر في المحافظات بـ1000 فعالية 

تنظم وزارة الثقافة 1000 فعالية فنية وفكرية حية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية، احتفالا بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الى جانب عروض على قناتها على «يوتيوب»، وكذلك المنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.

فعاليات وطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة تعبر عن حماسة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات، حيث جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية والتي تجلت في تكاتف الشعب مع القوات المسلحة لتحقيق الانتصار العظيم الذي يعد إحدى معجزات العصر الحديث، مؤكدة الحرص على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة لدى النشء والشباب لترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال كافة الوسائل والفنون الإبداعية وذلك لخلق أجيال جديدة أكثر وعياً بقضايا الوطن.

وتضمنت أجندة الفعاليات لقطاعات وزارة الثقافة المختلفة، والتي تتواصل طوال شهر أكتوبر الجاري، ما يلي:

• المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة بعنوان «حرب أكتوبر في الدراما والموسيقى والأدب»، في السادسة مساء الأربعاء 6 أكتوبر عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

• دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد في الثامنة مساء الأربعاء 6 أكتوبر على مسرح النافورة، وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني لشعب مصر والأمة العربية، ويصاحبها عدد من التابلوهات الاستعراضية الحماسية.

وعلى مسرح الجمهورية، تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض «أحمس» تصميم وإخراج محمود مصطفى، وذلك في الثامنة يومي الثلاثاء والأربعاء 12، و13 أكتوبر، كما تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى حفلين بأوبرا الإسكندرية ودمنهور فى الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 7، و8 أكتوبر يتضمنان باقة من الغنائيات الوطنية.

· دار الكتب والوثائق القومية

كما تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد، خلال شهر أكتوبر العديد من الفعاليات، منها ندوة ومعرض وثائق بعنوان «حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة»، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ومكتبة مصر العامة، ويشارك بها الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب السابق، والكاتب الصحفي طارق الطاهر، واللواء أركان حرب حمدي لبيب عثمان، وذلك بمكتبة مصر العامة يوم 10 أكتوبر، وندوة أخرى بعنوان «شهادات على حرب أكتوبر»، ومعرض وثائق بقاعة علي مبارك بدار الكتب، يشارك فيها كل من لواء أركان حرب محمد صلاح عارف، ولواء أركان حرب والخبير الاستراتيجي محمد الغباري، وفوزي أبوالطاهر أحد رموز المقاومة الشعبية، إضافة إلى مجموعة من الباحثين بمركز «تاريخ مصر» وذلك يوم 21 أكتوبر.

• المركز القومي للترجمة

يصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي أحدث جزء من «وثائق حرب أكتوبر»، كما يعقد ندوة للكتاب وحفل توقيع استكمالا لمشروع المركز في إصدار الوثائق، إضافة إلى ندوة عن كتاب «ذات يوم في مصر»، من ترجمة علي فهمي عبد السلام وأنور إبراهيم، فضلًا عن إلقاء الضوء على أبطال حرب الاستنزاف وكيف مهدت لنصر أكتوبر.

• قطاع الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال احتفاليته السنوية للاحتفاء بنصر أكتوبر، والتي يتم خلالها تكريم عدد من ضباط ومحاربي وقادة حرب أكتوبر إلى جانب تكريم عدد من المبدعين الذين قدموا أعمالا فنية وطنية، ويتم خلالها أيضا للعام الرابع على التوالي توزيع جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية، والتي تهدف إلى اكتشاف أجيال جديدة من الفنانين في مجالات الغناء والتأليف والتلحين، وذلك على مسرح ساحة الهناجر.

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجاً ضخماً للاحتفال بنصر أكتوبر يهدف إلى الوصول بالفعاليات والأنشطة الثقافية إلى كافة الأقاليم، حيث تقيم الهيئة أكثر من 700 نشاطا فعليا وإلكترونيا تتواصل طوال الشهر وتتنوع بين ندوات فكرية، وورش فنية، وعروض لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وأمسيات شعرية، واحتفاليات اليوم الواحد، ومناقشة أهم الأعمال الأدبية التى تتناول حرب أكتوبر، وعروض سينمائية لأهم الأعمال التى تظهر بطولات القوات المسلحة إلى جانب ورش حكي للأطفال.

· قطاع الفنون التشكيلية

قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور ينظم 16 فعالية خلال الشهر، تتضمن ورش فنية للأطفال وأمسيات شعرية وندوات بالمتاحف والمراكز الفنية التابعة له، حيث يقام الأربعاء 6 أكتوبر ندوة بعنوان «العبور والعزم والإرادة»، يصاحبها معرض فني بمراسم وكالة الغوري، وورشة فنية في مجال الرسم والتلوين للفئة العمرية من 7 : 18 سنة أيام 3، 7، 10 أكتوبر بمركز ومتحف راتب صديق، وورشة «مجسمات بالطين الأسواني» الفئة من 12 : 15 سنة يومي 6، و27 أكتوبر بمتحف زكريا الخناني، وندوة «الدور الإعلامي على الجبهة» الأربعاء 6 أكتوبر مركز محمود سعيد للمتاحف، وورش فنية (رسم) أيام 6، 10، 13 أكتوبر بمتحف محمد ناجي، ومسابقة «ذكرى انتصارات أكتوبر» من 1: 20 أكتوبر بمتحف الأمير وحيد الدين سليم، وورشة «جداريات» لذوي الهمم، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة يوم 11 أكتوبر بمركز رامتان الثقافي.

كما ينظم القطاع أمسية شعرية «في حب مصر» في 14 أكتوبر بمركز سينما الحضارة، وورشة فنية عن انتصارات أكتوبر 18 أكتوبر بإدارة التربية المتحفية، وأمسية شعرية «مصر وأعياد النصر» 20 أكتوبر بمركز سينما الحضارة، وندوة عن «أسر عساف ياجوري» بمتحف النصر ببورسعيد، وصالون ثقافي بعنوان «تاريخ من البطولات» 28 أكتوبر بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، ومعرضا للفنان حمدي عبد الله بمركز الجزيرة يوم 6 أكتوبر الساعة 7 مساء، ومعرضين للفنان طه عشماوي والفنان هاني مجلى بمركز محمود مختار الثقافي يوم 6 أكتوبر الساعة 6 مساء ومعرض الفنان الدكتور أحمد نبيل في قاعة الباب يوم 5 أكتوبر.

• البيت الفني للمسرح

أما البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار فيقدم العديد من العروض احتفاء بانتصارات أكتوبر في 6 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وفي إطار برنامج الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يقدم عرض «أمر تكليف»، من إخراج باسم قناوي بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية حتى الأربعاء 6 أكتوبر، وينتقل بعدها لمحافظة الشرقية من الخميس 7 حتى 11 أكتوبر.

بينما يُقدم عرض «صحينا يا سينا» من إخراج عصام الشويخ على مسرح قصر ثقافة دمياط حتى 8 أكتوبر، ليقدم بعد ذلك بمحافظة الغربية ابتداء من 9 حتى 13 أكتوبر، وعرض «عبور وانتصار» من إخراج محمد الخولي ابتداء من الثلاثاء 5 أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وحتى 9 أكتوبر، ينتقل بعدها إلى مسرح قصر ثقافة السويس ابتداء من 10 حتى 12 أكتوبر.

• البيت الفني للفنون الشعبية

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان عادل عبده حفلات أيام 17، 18، 20، 21 أكتوبر لفرقة الموسيقي الشعبية وفرقة شباب لايف وتضم باقة أجمل الأغاني الوطنية.

• أكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة العديد من الفعاليات الفنية منها حفل فني لفرقه الموسيقى أم كلثوم، وأخر لاوركسترا المعهد العالى للكونسرفتوار مع كورال الأطفال، كم سيتم افتتاح المسرح المكشوف، والمعهد العالى للسينما بعد التجديد ورفع الكفاءة .

· قطاع صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، العديد من الفعاليات الإبداعية منها أمسية شعرية غنائية بعنوان «أكتوبر المجيد غنوة وطن فرحة شهيد»، في السادسة مساء 6 أكتوبر بمركز طلعت حرب الثقافي، وحفل فني لفرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في السابعة مساء 10 أكتوبر بقبة الغوري، ولقاء بعنوان البطولات القتالية في انتصارات أكتوبر يشارك فيها اللواء ربان نبيل عبد الوهاب، إلى جانب عرض فني لأوبريت انتصارات أكتوبر يقدمه أطفال ذوي القدرات الخاصة وذلك في السادسة مساء 17 أكتوبر بمركز الحرية للإبداع، وحفل فني لشباب الغناء العربي بعنوان «وطنيات بمشاركة الأصوات الذهبية»، بقيادة مدحت عبد السميع وذلك في السابعة مساء 28 أكتوبر ببيت الغناء العربي.

• المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، أنشطة متنوعة تشمل إقامة حفلات توزيع جوائز لعدة مسابقات بالحديقة الثقافية للأطفال، وهي التصوير الفوتوغرافي المحلية، وسفير البلدي، واصنع كتابك الإلكتروني بحديقة الفنون 11 صباح الثلاثاء 5 أكتوبر، والاحتفال بانتصارات أكتوبر يتضمن عروض لكورال سلام، والأراجوز، وفنون شعبية، وحكي، وعرائس، ومسرح أسود، ومعرض إصدارات، ومعرض رسوم الأطفال عن أكتوبر، وتنورة، وورش فنية، ورسم حر، بالحديقة الثقافية للأطفال في الخامسة مساء يوم الأربعاء 6 أكتوبر، وحفل كورال سلام احتفالاً بانتصارات أكتوبر والجمهورية الجديدة بمسرح الجمهورية في السابعة مساء الأحد 10 أكتوبر، وصالون ابن الهيثم بحديقة الفنون في الحادية عشر صباح الثلاثاء 12 أكتوبر، الاحتفال بيوم الغذاء العالمي، ورش، حكي عن الغذاء الصحي.

وينظم المركز ندوة عن أهمية الغذاء الصحي بحديقة الفنون في الحادية عشر صباح الاثنين 18 أكتوبر، وحفل توقيع كتاب «حيوانات لن ينساها التاريخ» تأليف السيد إبراهيم رسوم حسام التهامي في الحادية عشر صباح الثلاثاء 19 أكتوبر، وندوة عن «سر البطولة»، وورش فنية بحديقة الفنون 5 مساء الاثنين 25 أكتوبر.

· قناة وزارة الثقافة على يوتيوب

كما تحتفل وزارة الثقافة بيوم النصر العظيم عبر قناتها على «يوتيوب» اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا حتي منتصف الليل بإعادة بث للصالون النادر للمشير الجمسي، وذكرياته عن حرب أكتوبر، وعرض ثلاث أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر تحتوي على مشاهد حية ونادرة تعرض للمرة الأولي عن بطولات الجيش المصري وهي فيلم أغنية «السويس والمحارب»، والذي يحكي عن بطولات المشير أحمد بدوي وفيلم «مبكي بلا حائط» الذي يستعرض حصاد يوم النصر العظيم ويختتم البث باحتفالات وطني لنجوم مصر والوطن العربي الذين تغنوا في حب مصر منهم وائل جسار، وعاصي الحلاني، وهمام إبراهيم، وسعد رمضان، وعلي الحجار، وهاني شاكر، ومدحت صالح.