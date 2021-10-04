مصيلحي يلتقى مسؤولين بسفارة فرنسا لإقامة أكبر سوق جملة ببرج العرب

ألتقى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عدد من المسئولين بالسفارة الفرنسية بمقر السفارة في القاهرة، لوضع الخطوات التنفيذية لإقامة أكبر سوق جملة بمنطقة برج العرب بخبرات فرنسية على غرار سوق رانجيس بفرنسا، وذلك فور عودته مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس.

الاجتماع تتويج لزيارة الوزير لفرنسا

ويأتي ذلك الاجتماع تتويجًا لزيارة وزير التموين الأخيرة لفرنسا حيث ألتقى بالعاصمة الفرنسية باريس على مدار 3 أيام عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار وتنفيذ عدد من المشروعات ونقل الخبرات الفرنسية لمصر في العديد من المجالات، ولا سيما التجارة الداخلية وإنشاء الاسواق الحديثة، والتعاون في مجال استيراد الإقماح.

وألتقى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، كلا من «وزير الزراعة الفرنسي، ووزير التجارة الخارجية والوزير المعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والمالية».

إنشاء أسواق الجملة يؤدي لانخفاض سعر السلعة

وأكد وزير التموين، للمسؤولين بسفارة فرنسا في القاهرة، على تطلع مصر الدائم للحافظ على العلاقات الاستراتيجية والشراكة الدائمة مع فرنسا، وذلك تتويجًا للزيارات التي تمت مؤخرًا بين القيادتين السياسيتين في البلدين.

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بمصر، بما يساهم في خلق كيانات تجارية تشكل بنية أساسية للتجارة الداخلية، ومنها إنشاء مناطق تجارية ولوجستية في المحافظات، وإنشاء أسواق تجارة جملة وتجزئة منظمة لخفض حلقات التداول الوسيطة، بما ينعكس على سعر السلعة للمستهلك النهائي وضمان انتظام سلاسل الإمداد والتوريد من خلال شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة.

وزير التموين: فرنسا نجحت في تأمين الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا

ولفت مصيلحي، إلى النموذج الفرنسي في توفير كافة السلع بالأسواق والذي تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، متابعًا أن الجائحة فيروس كورونا أثبتت أن هذا النموذج نجح في تأمين الأمن الغذائي الفرنسي دون حدوث أي اضطراب في سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطني.

وأوضح وزير التموين، أن كافة المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى في أشد أوقات أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، مضيفًا أن فرنسا لديها خبرات متميزة في المجال التشغيلي من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.

تمويل من الوكالة الفرنسية بـ100مليون يورو لإنشاء سوق الجملة

وأكد مصيلحي، أن هذا اللقاء والزيارة التي تمت مؤخرًا تُمثل تتويجًا لعمل جاد تم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيدًا بمهنية الدراسة التي قام بها الجانب الفرنسي عن احتياجات مصر من أسواق الجملة والتي تعد دراسة مرجعية.

وتابع مصيلحي، أنه الأمر الذي أدى إلى الموافقة على التمويل المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو لإنشاء وإدارة سوق الجملة في منطقة «برج العرب» ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، ويليه إقامة 14 سوق جملة مماثل في محافظات مختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.

وأضاف مصيلحي، أنه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الإسراع بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التي ستتولى إدارته بحلول مطلع العام القادم.

بدء التشغيل الفعلي للمشروع خلال 18 إلى 24 شهرًا

وأشار مصيلحي، إلى أن هناك تقدم أحرزته الوكالة الفرنسية للتنمية في اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير في مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم قبل نهاية هذا الشهر، مؤكدًا على التزام الوكالة بإنهاء كافة الإجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلي للمشروع خلال 18-24 شهرًا.

وأعرب المسؤولين بالسفارة الفرنسية ومسئولي شركة رانجيس، عن ارتياحهم لنجاح هذا النموذج والترحيب الشديد بالتعاون الذي يساهم في انتظام سلاسل الإمداد الغذائية.

وأكد المسؤولين، على ضرورة تعزيز عملية الإنتاج بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، مع الإشادة بالدور الهام للدراسات التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلاً عن الخبرات التي تتيحها الشركات الفرنسية الكبرى مثل Semmaris وCarrefour والتى يًمكن أن تساهم في إيجاد سلاسل إمداد ذات كفاءة، مكررين التزامهم بالتدخل لتذليل أية عقبات.

زيارة وزيرة التموين في فرنسا

وألتقي الوزير خلال زيارته الرسمية لفرنسا والوفد المرافق له «ستيفان لا يانى رئيس مجلس الادارة لشركة رانجيس»،

كما زار «سوق رينجيس الدولي والمقام على مساحه 600 فدان، والذي يشمل عدة أقسام مختلفة ومنها أماكن فرز وتوزيع الاسماك في المخازن المبردة، واللحوم، ومخازن الفاكهة والخضار، وإدارة الأمن المسئولة عن العملية الأمنية داخل السوق بالكامل وكيفية التعاون المشترك مع وحدات الشرطة الفرنسية، وممرات ومعدات تبريد مخازن اللحوم و الأسماك والفراخ والخضروات، ومخازن تجميع و حفظ الجبن والمبردة على مدار الساعة».

الحاضرين لقاء الوزير بسفارة فرنسا

وحضر اللقاء من الجانب الفرنسي كل من «بينوا جوستير المدير التنفيذي لأسواق رانجيس، وايروان جومبير المدير التنفيذي لمشروع أسواق الجملة في مصر، وفابيو جرازى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وعتيقة بن معيد مدير المشروعات في الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وكبار المسئولين بالسفارة الفرنسية بالقاهرة».

وحضر اللقاء من الجانب المصري «الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، وهبه السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، وممثلي وزارة التعاون الدولي الدكتور محمد عبد الجواد مستشار الوزيرة، وميرا غالى معاون وزيرة التعاون الدولي».