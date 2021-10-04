مترو الأنفاق يبدأ تطعيم 7 آلاف عامل بلقاح كورونا

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تشكيل قوافل طبية متنقلة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لتطعيم العاملين في شركة مترو الأنفاق بلقاح كورونا، في إطار توصيات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، بتوفير لقاح كورونا لجميع العاملين بالشركة، لافتا إلى التنسيق الكامل مع الدكتور خالد عبدالغني، وكيل أول وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، والدكتور محمد شوقي، وكيل أول وزارة الصحة والسكان بمحافظة القاهرة، لتوفير القوافل لتطعيم العاملين من خلال إعداد جداول بأسمائهم.

عبدالهادي: تشكيل قوافل طبية متنقلة لتطعيم العاملين بمترو الأنفاق بلقاح كورونا

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ القوافل الطبية بدأت تطعيم العاملين بشركة مترو الأنفاق، بلقاح فيروس كورونا قبل 4 أيام، مؤكدا أنّه سيتم تطعيم نحو 7 آلاف عامل بالشركة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتنفيذ جميع الخطط الممكنة داخل المحطات وعربات القطارات، من تعقيم وتطهير، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

عبدالهادي: بدأنا تطعيم العاملين بمترو الأنفاق بلقاح فيروس كورونا قبل 4 أيام

وأوضح عبدالهادي، أنّ تطعيم العاملين بالمترو بلقاح كورونا، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنّ الشركة تواصل استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة، لمواجهة زحام الركاب داخل صالات المحطات، وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، إضافة إلى تجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية.

متحدث مترو الأنفاق: تطعيم العاملين بلقاح كورونا يحد انتشاره

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى الانتهاء تماما من تجهيز 22 وحدة إسعافية متنقلة بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة للركاب مجانا، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر الحالي، في المدارس والجامعات.