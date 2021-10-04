تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين، 4 أكتوبر 2021، بتباين أداء مؤشراتها، ليغلق المؤشر الرئيسي «ايجي اكس» 30 عند مستوى 10,427.44 نقطة بنهاية التعاملات، مسجلاً صعود بنسبة 0.6%، فيما اتجهت أغلب الأسهم للهبوط، خاصة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليغلق مؤشر «ايجي اكس 70» متساوي الأوزان عند مستوى 2,673.9 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.15%.

وأنهى المؤشر الخمسيني للبورصة، ايجي اكس 50، تعاملات اليوم بصعود طفيف يقدر بـ 0.3% ليغلق عند مستوى 2,273.9 نقطة، محافظاً على اللون الأخضر الذي اتسم به الأداء منذ بداية الجلسة ورغم الضغوط البيعية التي طالت أسهمه في منتصف جلسة اليوم.

وبالنسبة للمؤشر ايجي اكس 100 متساوي الأوزان، اختتم تداولاته متراجعاً بنسبة 0.05%، ليغلق قرب مستوى 3,613.66 نقطة، فيما لا يزال مجمل أداءه منذ بداية العام إيجابياً، يغلب عليه الصعود بنسبة تصل إلى 17%.

أسهم 50 شركة ترتفع.. وأسهم 75 شركة تتراجع

بلغ رأس المال السوقي للأسهم 697,31 مليار جنيه بختام التعاملات، وجرى تداول أسهم 196 شركة مقيدة، بقيمة سوقية بلغت حوالي 963 مليون جنيه، عبر تداول 268,3 مليون سهم، بتنفيذ 33,7 ألف صفقة.

وارتفعت أسهم 50 شركة، بقيمة تداول بلغت 632,1 مليون جنيه، عبر تداول 131,6 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 16,3 ألف صفقة، مقابل انخفاض أسهم 75 شركة، بقيمة تداول 295,3 مليون جنيه عبر بيع وشراء 110,7 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 15,4 ألف صفقة، فيما لم تتغير أسهم 71 شركة.

المصريون يسيطرون على التعاملات بنسبة تصل إلى 79% بنهاية الجلسة

وسيطر المصريون على 78.74% من التعاملات، مقابل حصة سوقية 19.54% للأجانب، و1.72% للعرب.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 82.73% من التعاملات، مقابل 17.26% للأفراد.