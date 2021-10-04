شروط الحصول على أراضي «المجتمعات العمرانية» بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطع أراض بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتيسيرًا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، ولم يستطيعوا تحمل تكلفة الحجز بمفردهم، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمراني الجديدة، إمكانية اشتراك 4 أفراد، في حجز قطعة أرض واحدة.

نظام سداد أراضي «المجتمعات العمرانية» داخل المدن الجديدة

كما وفرت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظام سداد يسمح للمتقدم لحجز قطعة أرض، سداد مقدم الحجز، وسداد باقي ثمن الأرض ونبسته 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

ووضعت الوزارة عددا من الشروط، كي يتمكن المواطنون من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة، رغبة في البناء عليها والاستقرار بها.

وترصد السطور التالية، شروط الحصول على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة.

شروط الحصول على أراضي "المجتمعات العمرانية" داخل المدن الجديدة

تتمثل شروط الحصول على أراضي «المجتمعات العمرانية» داخل المدن الجديدة، في أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ومن ضمن الشروط أيضًا ألا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

ويجب ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للتقدم للحجز أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته.

وقد تسحب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، أي إلغاء تخصيص الأرض له، بسبب مخالفة العميل الحاصل على قطعة أرض، والشروط المنصوص عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتي حذّرت الهيئة العملاء المتقدمين لحجز قطعة أرض، من القيام بها حتى لا يتم سحب قطعة الأرض منه.

وتعد من أبرز الحالات التي يتم فيها سحب قطعة الأرض من العميل الفائز بها، أي إلغاء التخصيص له، هو التصرف في قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير.